Profepa Clausura Parcialmente a Empresa Minera por Derrame en Jáltipan, Veracruz

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impuso una clausura parcial temporal a un establecimiento de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo PMV Minera luego de identificar el origen de un derrame de diésel que alcanzó el arroyo Chacalapa, en Jáltipan el sur de Veracruz.

A través de un comunicado de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente el incidente fue reportado el 13 de octubre, en las inmediaciones de los terrenos de la empresa, sobre el camino Jáltipan-Potrerillo.

Durante una visita de verificación realizada el 15 de octubre, las autoridades determinaron que el derrame se originó en un pozo de exploración de salmuera de la planta de sal de PMV Minera. Las lluvias provocaron que el diésel depositado en el pozo se dispersara.

El hidrocarburo recorrió aproximadamente 350 metros hasta alcanzar un cuerpo de agua intermitente y posteriormente avanzó alrededor de 2.5 kilómetros hasta llegar al arroyo Chacalapa.

Para frenar la dispersión de la sustancia, autoridades federales y estatales colocaron barreras y cordones oleofílicos. Según el informe oficial, el escurrimiento ya fue contenido, mientras la empresa realiza trabajos para recuperar el diésel derramado.

Como parte de las medidas correctivas, la Profepa ordenó el taponamiento y la reparación inmediata del pozo, además de exigir un programa de remediación ambiental que será evaluado por la dependencia.