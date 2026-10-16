Medio Ambiente

Profepa Clausura Parcialmente a Empresa Minera por Derrame en Jáltipan, Veracruz

La dependencia federal detectó el punto de origen y exigió acciones inmediatas para recuperar el combustible y atender el impacto ambiental

Tras un derrame de hidrocarburo en el arroyo Chacalapa, la Profepa impone medidas estrictas a PMV MineraTras un derrame de hidrocarburo en el arroyo Chacalapa, la Profepa impone medidas estrictas a PMV Minera. Foto: Migiel Montes de Oca

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En Veracruz, el derrame de diésel en PMV Minera afecta arroyo Chacalapa. La Profepa exige acciones inmediatas para mitigar el impacto ambiental

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