Megapuente en Veracruz por Día de Muertos 2025: Estos Días de Octubre y Noviembre son Feriados

La tarde de este miércoles 29 de octubre, la Secretaría de Educación del estado de Veracruz (SEV), por medio de un comunicado, informó que se llevará a cabo la suspensión de clases en todos los municipios del estado de Veracruz.

Este megapuente corresponde a la conmemoración de las tradiciones del Día de Muertos. Se informó que la suspensión se realizará a partir de este viernes 31 de octubre de 2025 en todos los municipios del estado.

En este sentido, se dio a conocer que el Consejo Técnico Escolar se realizará en la fecha acordada por cada nivel educativo, mientras que las actividades escolares se reanudarán hasta el próximo lunes 3 de noviembre.

Actividades gratuitas en Veracruz por festejos de Día de Muertos

Con motivo de los festejos de Día de Muertos, en Veracruz se llevarán a cabo distintas actividades gratuitas durante el último fin de semana del mes de octubre. A continuación, te decimos cuáles son las actividades que podrás realizar con motivo de estas celebraciones.

Exposición de altares : Se realizará en los bajos del Palacio Municipal este viernes 31 de octubre.

: Se realizará en los bajos del Palacio Municipal este viernes 31 de octubre. Zumba de Día de Muertos: El lugar de esta actividad es en Reino Mágico a partir de las 5:00 pm el viernes 31 de octubre.

El lugar de esta actividad es en Reino Mágico a partir de las 5:00 pm el viernes 31 de octubre. Concierto temático de Halloween: Interpretado por la Orquesta Filarmónica Boca del Río-Veracruz en Foro Boca desde las 8:00 pm el viernes 31 de octubre.

Interpretado por la Orquesta Filarmónica Boca del Río-Veracruz en Foro Boca desde las 8:00 pm el viernes 31 de octubre. Pintando tu calaverita: Se realizará en el Corredor Zamora el sábado 1 y domingo 2 de noviembre.

Se realizará en el Corredor Zamora el sábado 1 y domingo 2 de noviembre. Taller de pintura : Calaveritas pop: Bajos del palacio se realizará el sábado 1 y domingo 2 de noviembre.

: Calaveritas pop: Bajos del palacio se realizará el sábado 1 y domingo 2 de noviembre. Programa especial de muertos: Se realizará en el Zócalo a las 5:00 pm este domingo 1 de noviembre.

Se realizará en el Zócalo a las 5:00 pm este domingo 1 de noviembre. 5to Festival Tamaliza del puerto: Zócalo, 2 de noviembre.

Es importante destacar que estas actividades se llevarán a cabo de manera gratuita en la ciudad de Veracruz.

