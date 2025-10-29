Megapuente en Veracruz por Día de Muertos 2025: Estos Días de Octubre y Noviembre son Feriados
Con motivo de los festejos de Día de Muertos, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) anunción que habrá suspensión de clases, te decimos los días sin actividades escolares en el estado.
La tarde de este miércoles 29 de octubre, la Secretaría de Educación del estado de Veracruz (SEV), por medio de un comunicado, informó que se llevará a cabo la suspensión de clases en todos los municipios del estado de Veracruz.
Este megapuente corresponde a la conmemoración de las tradiciones del Día de Muertos. Se informó que la suspensión se realizará a partir de este viernes 31 de octubre de 2025 en todos los municipios del estado.
En este sentido, se dio a conocer que el Consejo Técnico Escolar se realizará en la fecha acordada por cada nivel educativo, mientras que las actividades escolares se reanudarán hasta el próximo lunes 3 de noviembre.
Actividades gratuitas en Veracruz por festejos de Día de Muertos
Con motivo de los festejos de Día de Muertos, en Veracruz se llevarán a cabo distintas actividades gratuitas durante el último fin de semana del mes de octubre. A continuación, te decimos cuáles son las actividades que podrás realizar con motivo de estas celebraciones.
- Exposición de altares: Se realizará en los bajos del Palacio Municipal este viernes 31 de octubre.
- Zumba de Día de Muertos: El lugar de esta actividad es en Reino Mágico a partir de las 5:00 pm el viernes 31 de octubre.
- Concierto temático de Halloween: Interpretado por la Orquesta Filarmónica Boca del Río-Veracruz en Foro Boca desde las 8:00 pm el viernes 31 de octubre.
- Pintando tu calaverita: Se realizará en el Corredor Zamora el sábado 1 y domingo 2 de noviembre.
- Taller de pintura: Calaveritas pop: Bajos del palacio se realizará el sábado 1 y domingo 2 de noviembre.
- Programa especial de muertos: Se realizará en el Zócalo a las 5:00 pm este domingo 1 de noviembre.
- 5to Festival Tamaliza del puerto: Zócalo, 2 de noviembre.
Es importante destacar que estas actividades se llevarán a cabo de manera gratuita en la ciudad de Veracruz.
