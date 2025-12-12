Mujer es Impactada por Motociclista Mientras Bajaba del Camión en la Carretera Veracruz-Xalapa

La noche de este viernes 12 de diciembre, se registró un percance vial sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa, a la altura de la colonia Valente Díaz, al poniente de la ciudad de Veracruz, donde se vieron involucrados una motociclista y un peatón.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se registró cuando la pasajera de un camión de transporte público descendió de la unidad y, al momento de hacerlo, fue impactada por la motocicleta que era conducida por otra mujer. Debido al impacto, ambas quedaron tendidas en el pavimento, a orillas de la carretera federal.

Según una de las versiones que circulan hasta el momento, indican que el camión no se habría orillado lo suficiente, permitiendo el descenso de la pasajera prácticamente a mitad de carretera, por lo que se registró la colisión.

Videos: Motociclista Termina Lesionado tras Impactarse Contra Automóvil Estacionado en Veracruz

La segunda versión señala que la motociclista presuntamente habría realizado un rebase por la derecha, lo cual no está permitido, y el momento en el que está descendiendo la pasajera es que la impacta. Hasta el momento, ninguna de las versiones ha sido confirmada por las autoridades.

Debido a este accidente, en el que aún se desconoce la verdadera causa, ambas mujeres cayeron y quedaron sobre la carretera, por lo que tuvieron que ser auxiliadas por elementos de la Policía Estatal mientras esperaban la llegada de los cuerpos de emergencias.

Minutos más tarde, al sitio del accidente llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes se encargaron de brindar las atenciones correspondientes en el lugar del accidente a las mujeres que terminaron con lesiones.

Noticia relacionada: Motociclista Termina con Fractura al Ser Chocado por Automóvil en Boca del Río

Pasajeros de autobús terminan heridos en accidente vial en Veracruz

El pasado miércoles 10 de diciembre se registró un incidente vial en el que se vio involucrado un camión de transporte de pasajeros de la ruta Geo-Herradura, lo que ocasionó la movilización de autoridades y cuerpos de emergencias.

Según la información obtenida, el saldo de este accidente es de al menos 12 personas que terminaron lesionadas tras el accidente de la unidad de transporte público de la ruta Geo-Herradura donde se trasladaban.

Los hechos se registraron sobre la avenida Cuauhtémoc, frente a la unidad habitacional Tecnológico, al norte de la ciudad de Veracruz, donde, a decir de testigos, el conductor de la unidad habría perdido el control del vehículo presuntamente por una distracción.

Historias recomendadas:

LAVR