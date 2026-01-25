No Hay Clases Mañana Lunes 26 de Enero en la UV: ¿Qué Campus Suspendieron Actividades?

La Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos-Minatitlán informó acerca de la suspensión de actividades presenciales para este próximo lunes 26 de enero, como medida preventiva ante las condiciones provocadas por el ingreso del frente frío número 30 y el evento de norte que lo acompaña, generando condiciones climatológicas adversas en la entidad veracruzana.

La instrucción es que las actividades académicas y administrativas se hagan en línea, esto con el objetivo de salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria. La suspensión incluye:

Estudiantes

Personal académico

Trabajadores de confianz

Personal administrativo

Técnico

Manual

Eventual

Condiciones del clima previstas para el sur de Veracruz este lunes 26 de enero

Según información proporcionada por autoridades de Protección Civil para la región sur del estado (Papaloapan, Coatzacoalcos, Tonalá y Los Tuxtlas), se prevé despejado a medio nublado buena parte del día; los nublados y la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas aumentan por la tarde-noche y madrugada, con acumulados de 5 a 20 milímetros y máximos de 30 a 50 milímetros, especialmente en la parte alta de la cuenca del Papaloapan y región de Los Tuxtlas.

Se pronostica se intensifique el potencial de lluvias y tormentas en estas cuencas. La surada puede registrar velocidades de 20 a 35 km/h, con rachas de 50 a 65 km/h en la región de Los Tuxtlas y entre Jesús Carranza–Acayucan durante esta mañana y parte de la tarde. El viento cambiará al Noroeste y Norte conforme avance la tarde-noche, con rachas de 55 a 70 km/h a nivel de playa, intensificándose mañana con rachas de 65 a 80 km/h. Ambiente caluroso al mediodía y fresco por la noche y madrugada.

Se recomienda a la ciudadanía permanecer atentos ante posibles cambios en los pronósticos meteorológicos, los cules deberan ser difundidos mediante los canales oficiales.

