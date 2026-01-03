Pago de Predial en Veracruz 2026: ¿Cómo y Dónde Pagar? Descuentos y Fechas para Hacerlo

Comenzó el año 2026 y en los 212 municipios del estado de Veracruz ya se inició con el pago del Impuesto Predial, el cual en este arranque de año cuenta con descuentos para los ciudadanos.

En la ciudad y puerto de Veracruz se dio a conocer que existe el 50% de descuento para personas con discapacidad, adultos mayores, madres solteras y personas víctimas de desplazamiento forzado.

Se informó que, para el público en general, se tendrá el 20% de descuento, todos hasta el último día del mes de febrero. El módulo principal es el edificio Trigueros, ubicado a un costado del Palacio Municipal en la ciudad de Veracruz.

Lugares en los que puedes realizar el pago del Impuesto Predial en Veracruz en 2026

Así mismo, se dieron a conocer los lugares en los que, de acuerdo con autoridades, también se puede pagar; estos son el Registro Civil, en el DIF de Matamoros, en Obras Públicas, en el DIF de Ruiz Cortines y en la caja de Agencia Municipal de Santa Fe.

Los horarios en los que dichas instituciones están abiertas van desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, de lunes a viernes; así mismo, se mencionó que también cuentan con la página de sitio de internet municipal. Además, se informó que en cualquier tienda de conveniencia se puede realizar dicho pago.

En el municipio de Boca del Río se cuenta con módulos en el Palacio Municipal; Costa de Oro, dentro de las oficinas de la Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río (CAB), localizado en Ruiz Cortines; también existen el módulo de Bomberos Conurbados, en Paseo Las Flores del fraccionamiento Virginia; Plaza Vegas; Río Nilo y el aula digital del Dren B en la colonia Plan de Ayala.

En dichas instituciones, los horarios de atención son de 8:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, mientras que los sábados solo se da atención a partir de las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.

En estos municipios también habrá descuentos en el pago de Predial

En la ciudad de Xalapa se dispone de 12 centros de pago, además del Ayuntamiento. Contará con un descuento del 20% para la población en general. En el caso de personas adultas mayores, jubiladas, pensionadas, personas con discapacidad, madres solteras, familias monoparentales con hijas e hijos en nivel primaria y secundaria, así como víctimas indirectas de desaparición forzada, el descuento será del 50%.

En Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba y Orizaba, los descuentos son 50% para personas con discapacidad, adultos mayores, madres solteras y personas víctimas de desplazamiento forzado, y para el público en general, el 20%. En todos los municipios aplica hasta el día sábado 28 de febrero.

