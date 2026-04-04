Pescadores Logran Capturar 800 kilogramos de Pez Gallego en el Sur de Veracruz

Pescadores del Río Coatzacoalcos lograron la captura de aproximadamente 800 kilos de pez gallego durante el sábado tras internarse mar adentro en la zona de la bocana en los límites con el Río Tonalá frente Agua Dulce. Durante la madrugada de este sábado de 4 de abril, se dio a conocer que pescadores a bordo de cuatro lanchas lograron la masiva captura debido a las condiciones favorables en altamar.

Dijeron que la especie de gallego esta fue capturado en una zona libre de hidrocarburo y que se encuentra en buenas condiciones y libre de contaminación, por lo que aseguraron a la ciudadanía que pueden comerlo sin que les cause daños.

El total de la captura del gallego fueron llevados al mercado de mariscos de la ciudad en donde fue comercializado. Los hombres de mar señalaron que el gallego es de los peces más tradicionales ya que con el se prepara el ceviche y la minilla.

Video Pescadores de Coatzacoalcos Modifican sus Rutas de Pesca por Presencia de Hidrocarburo | N+

Otra captura masiva reciente en el estado de Veracruz

En otras zonas costeras de la entidad pescadores también han tenido capturas masivas de otras especies, y señalan que la venta se ha dificultado debido a la preocupación que genera la presencia de hidrocarburo en las aguas del Golfo de México.

En días pasados pescadores de Las Barrancas reportaron la captura de más de 4 toneladas de la especie Jurel acompañados de algunas otras especies varias, ocurrió en aguas de la zona conocida como Mata de Uva perteneciente al municipio de Alvarado.

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Dieron a conocer que del total pudieron solo comercializar una mínima cantidad de su captura y les fue pagado a un precio muy bajo alrededor de cinco pesos por kilogramo, por tal motivo prefirieron regalar el producto. El momento de la masiva captura quedo capturado en video y fue difundido mediante redes sociales.

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