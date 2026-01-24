Motociclista es Presuntamente Privado de la Libertad en Cuitláhuac, Veracruz

Durante la tarde del pasado viernes 23 de enero, se reportó la presunta privación ilegal de la libertad de un motociclista en el municipio de Cuitláhuac, en un hecho ocurrido a plena luz del día y en una zona céntrica de la ciudad anteriormente mencionada.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se habrían registrado cuando sujetos armados interceptaron a un hombre que se desplazaba a bordo de una motocicleta sobre la avenida 1, entre las calles 9 y 7, frente a una conocida ferretería.

Video: Ejecutan a Disparos a un Hombre en Coatzacoalcos al Sur de Veracruz

Testigos aseguran que un grupo de sujetos armados habría sometido al hombre y, posteriormente, lo obligaron a subir a un vehículo, para después proceder a retirarse del lugar con rumbo desconocido.

Hasta el momento no se ha emitido mayor información acerca de este hecho; sin embargo, la moto del sujeto quedó tirada a media calle y las autoridades arribaron al lugar de los hechos para proceder a realizar las diligencias correspondientes.

Noticia relacionada: Hombre es Asesinado a Disparos en Texistepec; Se Dedicaba a Tapar Baches en la Zona

Familia es agredida por sujetos armados que entraron al domicilio en Tantoyuca, Veracruz

El pasado viernes 16 de enero, una intensa movilización por parte de corporaciones policiacas, así como de elementos del servicio de paramédicos, se registró luego de un hecho de violencia registrado en un domicilio del municipio de Tantoyuca, al norte del estado de Veracruz.

Los hechos se registraron la tarde del viernes, alrededor de las cinco de la tarde, donde se registró una fuerte movilización policiaca, luego de que se reportaron detonaciones de arma de fuego y la irrupción violenta de sujetos armados a un domicilio particular, de acuerdo con testigos y las autoridades.

Los agresores encapuchados llegaron a este lugar a bordo de una motocicleta portando armas e ingresaron de manera violenta a la vivienda donde golpearon a las personas que se encontraban al interior, entre ellas una mujer con discapacidad.

Historias recomendadas:

LAVR