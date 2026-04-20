Dictan Prisión Preventiva Contra Dos Servidores Públicos por Delitos Ocurridos en Tecolutla

Durante la tarde de este lunes 20 de abril, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer por medio de un boletín que se logró la detención de dos personas y se realizó una sentencia en su contra. Los sujetos eran servidores públicos.

De acuerdo con la información emitida en el documento por parte de la dependencia, se dictó prisión preventiva justificada contra las personas identificadas como los servidores públicos Plácido "N" y Gerardo "N" por su probable responsabilidad en el delito contra las instituciones de seguridad pública dentro de la causa penal 99/2026.

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Los hechos por los que los servidores públicos son actualmente señalados se habrían registrado el pasado jueves 16 de abril del año en curso, en la localidad de "La Vigueta", la cual es perteneciente a Tecolutla, municipio ubicado en la zona norte del estado de Veracruz.

Presuntamente, en estos hechos fue reportada la privación de la libertad de dos taxistas y, posteriormente, un día después, es decir, el viernes 17 de abril, los cuerpos de ambos trabajadores del transporte público en su modalidad de taxi fueron localizados sin vida en una comunidad del municipio de Nautla.

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Dos taxistas fueron encontrados sin vida en un paraje de Nautla, Veracruz

Una intensa movilización por parte de elementos de distintas corporaciones de seguridad se registró durante la tarde de este viernes 17 de abril, debido al reporte en el que se informaba acerca del hallazgo de dos cuerpos sin vida en el municipio de Nautla, en la zona norte del estado de Veracruz.

Familiares confirmaron que los cuerpos correspondían a Esteban y Julián, quienes se desempeñaban como taxistas en la zona y quienes habían sido reportados el día anterior como desaparecidos.

Fueron las autoridades locales quienes reportaron el hallazgo de dos cuerpos de personas del sexo masculino, las cuales habrían sido privadas de la vida y encontradas en un paraje del municipio de Nautla.

Para que les fuera realizada la necropsia correspondiente por ley, los cuerpos de los operadores del volante fueron llevados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) del municipio de Misantla.

Mientras tanto, familiares y compañeros de trabajo de Esteban y Julián exigen a las autoridades que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los posibles responsables.

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