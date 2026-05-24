Sacerdote se Desploma Sobre Altar Previo a Iniciar Misa en Coatzacoalcos; Esto se Sabe

Durante el fin de semana, en el municipio de Coatzacoalcos un ministro católico quien se encontraba realizando los preparativos para las actividades litúrgicas, sufrió un desmayo presuntamente a causa de una descompensación y terminó con probable fractura del brazo izquierdo.

Ocurrió durante la mañana del sábado 24 de mayo, en la iglesia de la Santa Cruz, ubicada en la esquina de Simón Bolívar y Carretera Ancha de la colonia Frutos de la Revolución. El padre Efrén, se preparaba en el altar para oficiar misa, cuando comenzó a sentirse mal y se desplomó, en el lugar otros miembros de la iglesia lo auxiliaron.

Paramédicos de Protección Civil, lograron estabilizarlo y lo trasladaron a una clínica para que recibiera atención médica.

Video: Aumentan Atenciones por Golpe de Calor en Coatzacoalcos

En Coatzacoalcos aumentan atenciones por golpe de calor

Ante la actual ola de calor que se vive en nuestro país, en Coatzacoalcos médicos particulares registran un aumento en consultas por casos de golpe de calor. Así lo informan.

"Hemos recibido 1 o 2 pacientitos que el cual han llegado con ya algunas sintomatología muy leve, lo que hacemos hidratarlo vida, suero oral por ejemplo e hidratarse de forma frecuente, no se puede estar tomando vida suero oral constante no de preferencia, agua natural, agua natural que es lo más importante".

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Dijo que es importante mantenerse bien hidratado, sobre todo los menores de 5 años y los adultos mayores; así como no exponerse a altas temperaturas en las horas picos, utilizar ropa con colores claros, manga larga, usar sombrero, e incluso sombrilla.

En Coatzacoalcos, el termómetro y los altos índices de humedad han provocado sensaciones térmicas que han alcanzado los 42 grados aumentando los casos de emergencias médicas relacionadas con el calor extremo.

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LLZH