Personal del IMSS Coatzacoalcos se Manifiesta; Piden Aumento Salarial Justo

En Coatzacoalcos, trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adscritos a la Zona Número 36 se manifestaron de manera pacífica afuera del hospital, para exigir un incremento salarial del 10%.

Los trabajadores se sumaron a este movimiento que se realizó a nivel nacional, al considerar que es insuficiente el aumento ofrecido por las autoridades, que fue del 2.9%. En dicho municipio son cerca de mil los afectados de la sección Veracruz Sur.

Además, denunciaron falta de medicamentos, insumos básicos y elevadores inservibles. Jorge Enrique Molina, auxiliar de enfermería IMSS 36, indicó que, además de estos faltantes, tampoco sirven los elevadores del hospital.

Los manifestantes piden que el gobierno recuerde que, cuando ocurrió la pandemia de COVID-19, los médicos fueron quienes hicieron frente y que por eso y muchos otros motivos merecen un salario justo.