Salud

Personal del IMSS Coatzacoalcos se Manifiesta; Piden Aumento Salarial Justo

Ante el incremento del 2.9% ofrecido por las autoridades, los trabajadores de la zona sur de Veracruz piden que sea de por lo menos un 10%, por lo que se mantuvieron afuera del hospital

Personal del IMSS Coatzacoalcos se Manifiesta; Piden Aumento Salarial JustoAdemás de pedir el aumento, el personal denunció la falta de medicamentos e insumos básicos. Foto: Ilustrativa - Google Maps | Jose Luis Leon Mendez

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Médicos del IMSS en Coatzacoalcos protestan por un aumento salarial justo. Denuncian falta de medicamentos y equipos.

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