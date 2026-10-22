Accidentes

Atienden en Veracruz a Tres Náufragos Rescatados en Yucatán; Hay Uno Desaparecido

Autoridades informaron que las personas fueron socorridas a 129 kilómetros de Puerto Progreso, sin embargo, fueron trasladados a la entidad veracruzana para ser atendidos

Atienden en Veracruz a Tres Náufragos Rescatados en Yucatán; Hay Uno DesaparecidoLos pescadores rescatados fueron atendidos, sin embargo, uno permanece sin ser localizado. Foto: SEMAR

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Rescatan a tres pescadores náufragos cerca de Yucatán y los atienden en Veracruz. Una cuarta persona sigue desaparecida. Conoce más sobre este operativo de rescate.

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