Atienden en Veracruz a Tres Náufragos Rescatados en Yucatán; Hay Uno Desaparecido

Tres personas fueron rescatadas por el buque mercante “Clemens Schulte”, de bandera extranjera, tras el naufragio de la embarcación pesquera “La Negrita” aproximadamente a 70 millas náuticas (129 kilómetros) de Puerto Progreso, Yucatán.

Según lo informado por la Secretaría de Marina, a través de la Capitanía de Puerto Regional de Veracruz, dieron a conocer que se determinó el ingreso del buque al muelle 14 de la Terminal Especializada de Contenedores ubicada en la Bahía Norte, que opera en el Puerto de Veracruz.

Se dio a conocer que, como medida preventiva, una embarcación de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Veracruz permaneció en las inmediaciones y, una vez realizado el desembarco, los tres pescadores fueron trasladados en una ambulancia para recibir valoración médica integral.

Tras la atención, los médicos determinaron que se encontraban estables y podían ser dados de alta del Servicio de Urgencias, con las indicaciones correspondientes. Posteriormente, se les brindó apoyo y se coordinó la documentación para su retorno a Mérida.

Cabe mencionar que una cuarta persona continúa desaparecida, y que la búsqueda continúa bajo seguimiento de las autoridades competentes en Yucatán, de acuerdo con las condiciones meteorológicas y operativas para el desarrollo de estas acciones.