Camioneta Termina Volcada tras Ser Impactada por un Tráiler en la Carretera México-Tuxpan

La tarde de este jueves 13 de junio se registró la movilización de autoridades en una carretera de la zona norte de la entidad veracruzana luego de que se reportara que una camioneta tipo pickup color blanco volcó tras ser impactada por un tractocamión que remolcaba una plataforma.

El accidente anteriormente mencionado ocurrió la tarde de este jueves en el kilómetro 232 de la autopista México-Tuxpan, a la altura del puente vehicular Las Piedras, del municipio de Tihuatlán, localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

En la camioneta que fue impactada por el tractocamión viajaban al menos cuatro personas, las cuales eran tres adultos y un menor, resultando una mujer de aproximadamente 60 años lesionada y, según lo informado, eran procedentes de la ciudad de Poza Rica.

De acuerdo con lo informado por los ocupantes de la camioneta, el conductor redujo la velocidad y se desplazó hacia el acotamiento para evitar un posible choque; sin embargo, en ese momento, fue impactado por alcance por el tractocamión.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Operador de Tráiler tras Presunto Asalto en Carretera del Sur de Veracruz

Circulación en la carretera México-Tuxpan fue cerrada durante las maniobras de auxilio

Tras registrarse el golpe, la camioneta se salió del camino y terminó volcada, por lo que se les obligó a los cuerpos de seguridad y de emergencias a movilizarse hasta el lugar donde se registraron los hechos anteriormente descritos.

Es importante precisar que, durante la atención de este percance carretero, la circulación se vio interrumpida de forma intermitente mientras las autoridades llevaban a cabo el peritaje para determinar las responsabilidades y las maniobras para realizar el retiro de los vehículos que resultaron siniestrados.

Hasta este momento, no existen mayores detalles sobre este percance carretero, por lo que se desconoce cuál es la identidad de las personas que estuvieron involucradas.