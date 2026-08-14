Accidentes

Camioneta Termina Volcada tras Ser Impactada por un Tráiler en la Carretera México-Tuxpan

Una camioneta terminó volcada luego de haber sido impactada por un tráiler en la carretera México-Tuxpan, a la altura del puente vehicular Las Piedras, en Tihuatlán, Veracruz

Camioneta Termina Volcada tras Ser Impactada por un Tráiler en la Carretera México-TuxpanEl conductor se desplazó hacia el acotamiento para evitar un posible choque cuando fue impactado por el tráiler. Foto: X | @CAPUFE

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Accidente en el puente Las Piedras: una camioneta terminó volcada tras ser golpeada por un tráiler. Autoridades investigan el percance en la México-Tuxpan.

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