Accidentes

Tráiler Cargado con Piñas Choca y se Incendia en Autopista Veracruz-México

El operador perdió el control y terminó impactando contra la estructura. La unidad quedó envuelta en llamas y la vialidad permaneció bloqueada durante las maniobras

Choque e incendio de tráiler bloquea autopista Veracruz-MéxicoChoque e incendio de tráiler bloquea autopista Veracruz-México. Foto: N+

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Tráiler se estrella y arde en llamas en la autopista Veracruz-México, bloqueando ambos carriles. Autoridades piden precaución a conductores.

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