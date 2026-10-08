Tráiler Cargado con Piñas Choca y se Incendia en Autopista Veracruz-México

La circulación en la autopista Veracruz-México se vio afectada luego de que un tractocamión cargado con piñas chocara contra el muro de contención a la altura del kilómetro 15+800.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad, provocando el impacto contra la estructura. Tras el choque comenzó a incendiarse.

Afortunadamente, el operador resultó ileso y logró solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales le brindaron atención en el lugar, sin que fuera necesario trasladarlo a un hospital.

El percance provocó el bloqueo de ambos carriles, por lo que cientos de vehículos quedaron varados mientras se realizaban las labores para controlar la emergencia, retirar los escombros y remolcar la unidad siniestrada.

Este tramo es considerado de alta circulación y registra de manera recurrente accidentes, por lo que las autoridades exhortan a los conductores, particularmente a operadores de transporte pesado, a respetar los límites de velocidad, evitar conducir cansados y verificar las condiciones mecánicas de sus unidades para prevenir nuevos percances.