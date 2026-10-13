Accidentes

Choque Múltiple Deja Cinco Lesionados en el Libramiento de Tuxpan, Veracruz

Decenas de conductores tuvieron que buscar rutas alternas tras el percance carretero registrado en la zona norte de la entidad veracruzana

choque-multiple-deja-cinco-lesionados-en-colonia-el-esfuerzo-libramiento-de-tuxpan-veracruzFueron necesarias dos ambulancias para trasladar a las personas lesionadas. Foto: N+

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Accidente en el libramiento de Tuxpan: dos taxis, un auto y una moto involucrados. Cinco heridos y caos vial en Veracruz.

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