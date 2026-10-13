Choque Múltiple Deja Cinco Lesionados en el Libramiento de Tuxpan, Veracruz

Un accidente carretero en el que se vieron involucrados dos taxis, un automóvil particular y una motocicleta sobre el libramiento de Tuxpan deja como saldo al menos cinco personas lesionadas.

El percance se registró sobre la vía mencionada entre la avenida Insurgentes y la calle Cándido Aguilar, de la colonia El Esfuerzo del municipio anteriormente citado, localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

En el lugar donde se registraron los hechos, un automóvil de color rojo, el cual presuntamente conducido por un sujeto en aparente estado de ebriedad, se impactó contra la parte trasera del taxi con número económico 1741.

Posteriormente, este coche de alquiler terminó proyectándose contra una motocicleta de color negro y esta a su vez contra el taxi con número económico 162. Fueron necesarias dos ambulancias para el traslado de los lesionados a diferentes hospitales.

Personal de tránsito municipal tomó conocimiento y cerró de forma temporal el carril que circula hacia la zona oeste de la ciudad, para la atención de los heridos y la maniobra del retiro de los vehículos, situación que provocó que decenas de automovilistas tuvieran que buscar rutas alternas.