Cuatro Mujeres Mueren al Desplomarse una Barda Mientras Dormían en Veracruz

Cuatro mujeres entre ellas una de la tercera edad y otra menor perdieron la vida tras caer una barda en su vivienda ubicada en el callejón Lerdo de la colonia Ejidal al sur de la entidad veracruzana.

Las fuertes rachas de viento y la intensa lluvia provocaron que la barda cayera en la sala de la vivienda donde dormían las cuatro víctimas.Un joven de 18 años fue quien logró sobrevivir para solicitar ayuda.

Las autoridades acudieron al sitio y confirmaron el deceso de las cuatro mujeres. La zona está acordonado y elementos de Protección Civil y la agencia municipal continúan en el lugar.

Este accidente tuvo lugar durante la madrugada de este lunes en la localidad Villa de Allende perteneciente a Coatzacoalcos en el sur de Veracruz.