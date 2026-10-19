Accidentes

Cuatro Mujeres Mueren al Desplomarse una Barda Mientras Dormían en Veracruz

Un hombre de 18 años consiguió salir con vida y pedir auxilio durante la madrugada; equipos de emergencia permanecen en el sitio

Cuatro mujeres fallecieron en Villa Allende tras el colapso de una bardaCuatro mujeres fallecieron en Villa Allende tras el colapso de una barda. Foto: N+

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Cuatro mujeres fallecen en Veracruz al caer una barda en su hogar durante la madrugada

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