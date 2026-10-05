Accidentes

Taxista Termina Lesionado tras Ser Atropellado en Boca del Río, Veracruz

Un hombre fue trasladado a un hospital luego de haber sido impactado por un vehículo cuando atravesaba una avenida del municipio boqueño. El presunto responsable fue puesto a disposición

Taxista Termina Lesionado tras Ser Atropellado en Boca del Río, VeracruzDebido a las lesiones el taxista fue trasladado al hospital. Foto: Rubén Santos

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Un taxista fue atropellado en Boca del Río, Veracruz. A pesar de las lesiones, el conductor no iba a alta velocidad. El caso sigue en manos de las autoridades.

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