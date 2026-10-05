Taxista Termina Lesionado tras Ser Atropellado en Boca del Río, Veracruz

Un hombre de 57 años, de oficio taxista, fue atropellado mientras atravesaba la avenida Donato Casas de la colonia Primero de Mayo Sur, perteneciente al municipio de Boca del Río, Veracruz.

Fue el conductor de un auto compacto quien presuntamente no alcanzó a ver que pasaba la persona, y terminó por impactarla, lo que le ocasionó lesiones en la cabeza al sujeto, así como golpes en distintas partes del cuerpo con el cofre de la unidad.

A pesar de las lesiones, se confirmó que el conductor no circulaba a alta velocidad. De inmediato se hizo el llamado al 911 y minutos más tarde, arribaron paramédicos de bomberos conurbados.

Los respondientes le vendaron la cabeza por las heridas que presentaba y, posteriormente, fue llevado a un hospital. El presunto responsable quedó a disposición de tránsito municipal para concluir con el peritaje del accidente, y posteriormente movilizaron el vehículo para que se despejara la circulación.