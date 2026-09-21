Tras el cierre de vialidades por parte de habitantes de más de 15 comunidades de Jalacingo y Altotonga en el centro de Xalapa, elementos antimotines de la fuerza pública fueron desplegados para retirar al contingente.

Los pobladores se manifestaron bloqueando la autopista Xalapa-Perote para exigir el abasto de agua en sus poblados; asimismo, las acciones de exigencias se extendieron a la capital de la entidad veracruzana.

Los inconformes indican que hay una persona que por las noches, presuntamente, saca agua para beneficio de sus riegos, dejando sin líquido al resto de los pobladores de la zona. Mencionan que dicha persona cobra a cambio de darles el acceso al agua.

En total, los ciudadanos realizaron bloqueos en tres puntos de la carretera: uno rumbo a Teziutlán, otro en el tramo a Altotonga, en la salida a la autopista a Xalapa y uno más en la zona de Magueyitos, causando afectaciones a varias comunidades.