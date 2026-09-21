Seguridad

Elementos Antimotines Desalojan a Manifestantes en Autopista Xalapa-Perote

Arribaron a retirar a pobladores de más de 15 comunidades quienes cerraron una de las vías de comunicación en la zona centro de la entidad veracruzana

Granaderos Desalojan a Manifestantes en Autopista Xalapa-Perote por Venta de AguaLos habitantes denuncian que les cobran por el acceso al agua. Foto: Vive Jalanchingo

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