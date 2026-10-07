Seguridad

Muere Mujer Comerciante tras Ser Atacada con Arma Blanca en Pánuco, Veracruz

Tras la agresión, fue trasladada al IMSS donde perdió la vida días más tarde. Era conocida en la zona por dedicarse a la venta de pan

Muere comerciante tras ser agredida con arma blanca en Pánuco. Foto: Escuadrón Nacional de EmergenciaMuere comerciante tras ser agredida con arma blanca en Pánuco. Foto: Escuadrón Nacional de Emergencia

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Maricela Díaz, conocida vendedora de pan en Pánuco, fallece tras ser atacada. Las autoridades buscan al responsable.

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