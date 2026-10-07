Muere Mujer Comerciante tras Ser Atacada con Arma Blanca en Pánuco, Veracruz

Consternación entre habitantes de la colonia González del municipio de Pánuco causó el fallecimiento de una mujer identificada como Maricela Díaz, quien habría sido víctima de una agresión.

De acuerdo con los reportes, la mujer fue auxiliada por cuerpos de emergencia y trasladada a la clínica del IMSS de Pánuco, debido a las lesiones que presuntamente le fueron provocadas con un arma blanca.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Maricela murió el días después de la agresión mientras recibía atención.

La mujer era conocida en la zona por dedicarse a la venta de pan y, según personas que la conocían, era reconocida como una comerciante trabajadora.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad del presunto responsable ni sobre el móvil de la agresión. Autoridades competentes realizan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.