Sismo Sacude Veracruz Este Jueves 25 de Septiembre del 2025: ¿De Cuánto Fue su Magnitud?

Se registró un sismo este jueves 25 de septiembre, al sur del municipio de Minatitlán, Veracruz. El Servicio Sismológico Nacional (SSN), informó a través de redes sociales este evento, así como su magnitud, y ubicación exacta.

De acuerdo con el SSN, la magnitud fue de 4.9 localizado a 60 km al sur de Minatitlán, Veracruz, a las 15:11:07 horas, con latitud 17.46 y Lon -94.42 Pf 185 km. Hasta el momento, autoridades de Protección Civil (PC), no han informado si se reportaron afectaciones derivado del sismo registrado este jueves 25 de septiembre del 2025.

Se registraron otros sismos en septiembre 2025

Según registro de El Servicio Sismológico Nacional (SSN), otros sismos se presentaron en el estado de Veracruz en este septiembre 2025; uno fue durante la mañana del pasado miércoles 10 de septiembre, en el municipio de Las Choapas, ubicado al sur del estado de Veracruz. Dicho sismo fue de magnitud 4.1, el cual se registró a las 11:10 de la mañana, y se localizó a 80 kilómetros al suroeste de Las Choapas, al sur de Veracruz.

También, la noche del pasado martes 9 de septiembre el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.1 con epicentro ubicado a 62 kilómetros al sureste del municipio de Sayula de Alemán, otra región localizada también en la zona sur del estado de Veracruz. De igual manera, tampoco se reportaron afectaciones en Veracruz por este sismo registrado la noche del pasado 9 de septiembre.

Video: Rescatistas Veteranos de Xalapa Realizan Ceremonia en Memoria de las Víctimas del Sismo de 1985

La tarde del pasado sábado 6 de septiembre el Servicio Sismológico Nacional (SSN), también reportó un sismo de magnitud 4.1 grados con epicentro ubicado a 71 kilómetros al suroeste del municipio de Isla, al sur del estado de Veracruz. Mientras que dos días antes, durante la madrugada del pasado jueves 4 de septiembre se registró otro más.

El sismo fue de 4.1 grados y tuvo como epicentro en Sayula de Alemán, en la zona sur de Veracruz. El temblor ocurrió a la una de la madrugada con 04 minutos y 22 segundos de este jueves. De acuerdo con datos aportados de las autoridades de Protección Civil, no hubieron daños en inmuebles y fue poco perceptible para la población.

Noticia relacionada: Veracruz Conmemora 200 Años de la Consumación de la Independencia de México Este 2025

Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) la región epicentral se ubicó a 33 kilómetros al suroeste de Sayula de Alemán y tuvo una profundidad de 120.7 kilómetros.

Historias recomendadas:

Con información de Fernando Palomino y Liana Zamudio | N+