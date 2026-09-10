Sociedad

Grito de Independencia 2026 en Veracruz: Hora y Sede de la Fiesta Mexicana

En la ceremonia se estará presentando Memo Garza para cerrar la noche y los festejos patrios en la ciudad

Ceremonia 15 de septiembre en VeracruzLa ceremonia se realizará en el Zócalo de la ciudad de Veracruz. Foto: Veracruz Ciudad Heróica

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Veracruz se viste de fiesta: Grito de Independencia a las 22:50 en el Zócalo, seguido de fuegos artificiales y Memo Garza. Conoce el programa completo de actividades.

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