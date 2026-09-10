Grito de Independencia 2026 en Veracruz: Hora y Sede de la Fiesta Mexicana

Se aproximan las festividades por el día de la independencia de México, y como es tradición, en el país se realizan distintas actividades culturales para celebrar y homenajear.

En el estado de Veracruz ya se preparan para dar el grito de independencia, por lo que te compartimos los horarios en los que podrás acudir a celebrar esta fecha conmemorativa.

El próximo martes 15 de septiembre de este 2026, la ceremonia del grito de independencia se llevará a cabo a la 22: 50 horas en el Zócalo de la ciudad de Veracruz. Al finalizar el acto, a las 23:10 horas se realizará el espectáculo pirotécnico.

Posteriormente, a las 23:20 horas será la presentación del cantante Memo Garza, dando cierre a las festividades del 15 de septiembre.

Mientras que para el miércoles 16 de septiembre tambien habrá actividades, a las 8:00 horas será el izado de bandera en la plaza de la Soberanía, para después realizar la ofrenda floral y guardia de honor en el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque Ciriaco Vázquez a las 8:30 horas.

Por último, se llevará a cabo el desfile cívico militar a las 9:00 horas en la envida Independencia de Montesinos a Rayón.