Lluvias Causan Afectaciones en Zona Rural de Minatitlán; Habitantes Piden Ayuda

En la Boca de Uxpanapa ubicado en la zona rural de Minatitlán al sur de Veracruz, se han registrado severas afectaciones por las fuertes lluvias provocadas por el paso del frente frio número 2.

Señalan que las inclemencias del tiempo no les permiten realizar sus actividades ya que en esa comunidad la única fuente de ingresos es la pesca al vivir al margen del río Uxpanapa.

Los habitantes de esta zona piden ayuda, y entre lo que solicitan se encuentran víveres, colchonetas, cobijas y agua embotellada principalmente.

A pesar del paso de los días las afectaciones en la zona sur de la entidad no disminuyen, las lluvias continúan en algunos puntos y las necesidades para los habitantes incrementan, las pérdidas son cuantiosas al interior de algunas de las viviendas.