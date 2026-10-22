Sociedad

Lluvias Causan Afectaciones en Zona Rural de Minatitlán; Habitantes Piden Ayuda

Los pobladores reportan daños en sus hogares y dificultades para obtener recursos básicos ante las condiciones meteorológicas adversas

La comunidad de Boca de Uxpanapa en Veracruz sufre graves pérdidas por lluviasLa comunidad de Boca de Uxpanapa en Veracruz sufre graves pérdidas por lluvias. Foto: Maestro Luis

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Inundaciones en Boca de Uxpanapa dejan a familias sin hogar ni recursos. Habitantes piden víveres y ayuda

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+