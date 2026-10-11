Activan Bandera Roja en Playas de Veracruz por Oleaje Elevado

Autoridades de Protección Civil Municipal activaron la bandera roja en las playas de Veracruz debido al oleaje elevado, por lo que se exhortó a la población a evitar permanecer en la zona costera y mantenerse alejada de la orilla para prevenir accidentes.

La medida implica extremar precauciones y atender las indicaciones de los guardavidas, quienes mantienen vigilancia en las playas junto con personal de Protección Civil Municipal ante las condiciones del mar.

Entre las recomendaciones para visitantes y habitantes se encuentra no ingresar al agua, evitar acercarse a las zonas donde rompen las olas y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades. La Bandera Roja advierte sobre condiciones peligrosas para realizar actividades recreativas en el mar.

Las autoridades municipales pidieron a la ciudadanía respetar las restricciones y recomendaciones del personal de vigilancia mientras persista el oleaje elevado, a fin de reducir el riesgo de incidentes en las playas del municipio.