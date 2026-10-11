Sociedad

Activan Bandera Roja en Playas de Veracruz por Oleaje Elevado

Personal de vigilancia mantiene recorridos y solicita a la ciudadanía extremar precauciones mientras persistan las condiciones adversas

Las autoridades de Veracruz activan la bandera roja por oleaje elevadoLas autoridades de Veracruz activan la bandera roja por oleaje elevado. Archivo N+

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Colocan bandera roja en zona de playa en Veracruz por el riesgo generado por el oleaje alto. Autoridades piden extremar precauciones y respetar restricciones para evitar accidentes

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