Suspenden Envío de Ganado de Veracruz por Gusano Barrenador: ¿Qué Municipios Fueron Afectados?
Tras la detección de un presunto caso de gusano barrenador en Nuevo León se tomaron medidas para prevenir la propagación en más ejemplares de la entidad. Veracruz fue de los estados afectados.
De acuerdo a lo informado en las redes sociales de la Unión Ganadera Regional del Sur de Veracruz, la detección de un presunto nuevo caso de gusano barrenador de ganado en el estado de Nuevo León ocasionó que la movilización de ganado bovino proveniente del sur de Veracruz a esta entidad fuera suspendida de manera temporal.
El documento oficial, que circuló a través de las redes sociales, indica la suspensión temporal de la movilización de estos animales en más de 20 municipios del sur de Veracruz:
- Acayucan
- Agua Dulce
- Chinameca
- Coatzacoalcos
- Cosoleacaque
- Hidalgotitlán
- Hueyapan de Ocampo
- Ixhuatlán del Sureste
- Jáltipan
- Jesús Carranza
- Las Choapas
- Mecayapan
- Minatitlán
- Moloacán
- Nanchital
- Oluta
- Oteapan
- Pajapan
- San Juan Evangelista
- Sayula de Alemán
- Soconusco
- Soteapan
- Tatahuicapan
- Texistepec
- Uxpanapa
- Zaragoza
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) ordenó que, a partir del 3 de diciembre, se realice la suspensión de la movilización de ganado bovino que actualmente se mantiene en pie.
SENASICA explicó que la suspensión busca evitar la posible entrada del gusano barrenador del ganado a Nuevo León, ya que este parásito representa una amenaza directa para la sanidad pecuaria del país.
Se prevé que esta medida continúe vigente hasta nuevo aviso y que dependerá del estatus sanitario nacional, así como del avance de las acciones de vigilancia.
Noticia relacionada: Siguen Casos de Gusano Barrenador en Zona Sur de Veracruz
Reportan caso aislado de gusano barrenador en Nuevo León
En el municipio de Montemorelos, Nuevo León, fue detectado otro caso de gusano barrenador de ganado que se encontraba en un ejemplar de corral de engorda. La situación fue notificada por el personal médico veterinario del lugar, quienes revisaron a la hembra bovina, procedente del sur de Veracruz.
Cabe destacar que este es el tercer caso detectado en Nuevo León durante este 2025. Así lo informó el pasado domingo 30 de noviembre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), que aclaró que "el riesgo de establecimiento del gusano barrenador de ganado en Nuevo León es mínimo y está bajo control”.
Con información de Mónica Ricardez y Sara Herrera | N+
