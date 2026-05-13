Trabajador Cae de Escalera y Termina con Lesiones en el Zócalo de Veracruz

Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias se registró la tarde de este miércoles 13 de mayo en la zona del centro histórico, específicamente en el zócalo de la ciudad de Veracruz, luego de que un hombre cayó y terminó con lesiones.

De acuerdo con la información recabada, se trató de un trabajador, quien fue identificado como Francisco "N", de 35 años, quien terminó con una fuerte lesión en el rostro luego de caer de unas escaleras en la zona del zócalo.

Video: Hombre Termina Lesionado tras Caer de Escalera al Instalar Cables en Zócalo de Veracruz

Según lo informado, el sujeto se encontraba instalando cables; sin embargo, la escalera en la que se encontraba realizando dicho trabajo se movió, ocasionando que perdiera estabilidad y cayera de frente al suelo, ocasionando las lesiones.

Al percatarse de lo sucedido, testigos dieron aviso a los cuerpos de auxilio a través del número de emergencias 911. Minutos más tarde, al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes se encargaron de brindar los primeros auxilios al trabajador.

Posteriormente, se gestionó su traslado a un centro hospitalario para que recibiera la atención médica necesaria debido a las lesiones que presentó tras caer de una escalera mientras instalaba cables en la zona del centro histórico de la ciudad de Veracruz.

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Hombre cae de un árbol y muere en Río Blanco, Veracruz

Cuerpos de emergencia y elementos de Protección Civil (PC) se movilizaron la tarde del pasado viernes ocho de mayo debido a que fue reportado que una persona habría resultado lesionada tras caer de una altura considerable en el municipio de Río Blanco.

La víctima perdió la vida tras sufrir una aparatosa caída de aproximadamente 10 metros de altura y, de acuerdo con la información recabada, se trata de una persona del sexo masculino, la cual, según versiones, fue identificada como Sergio "N", de 64 años.

Los hechos ocurrieron sobre el gasoducto, en la unidad habitacional Paseos de Tenango, en el municipio de Río Blanco. El sujeto presuntamente se encontraba en un árbol al que minutos antes trepó, perdió la estabilidad y, posteriormente, cayó desde lo alto.

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Testigos refieren que el hombre se disponía a cortar un fruto, por lo que subió al árbol; sin embargo, de manera accidental, perdió el equilibrio y cayó al vacío, lo que le ocasionó una lesión en la cabeza tras golpearse con una piedra, terminando con una herida fatal.

Paramédicos confirmaron el deceso al informar que la víctima ya no contaba con signos vitales. Derivado de este incidente, la fiscalía tomó conocimiento de los hechos y dio fe de la muerte del hombre que cayó del árbol.

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