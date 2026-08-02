¿Por Qué Profepa Suspendió el Proyecto Turístico "Las Dunas"? Esto Detectó en Yucatán

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura temporal total de las obras del proyecto "Construcción y Operación de Complejo Turístico Las Dunas", ubicado en Chuburná Puerto, municipio de Progreso, Yucatán, luego de detectar afectaciones a especies de flora protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT, incumplimiento de condicionantes ambientales y forestales, e irregularidades en el manejo de residuos derivados del desmonte.

¿Qué encontraron los inspectores en el terreno?

Los días 28 y 29 de julio, Profepa realizó una inspección en materia de impacto ambiental, y el 30 de julio una inspección en materia forestal. Durante estas diligencias se verificó que las obras se encontraban en etapa inicial, con actividades de desmonte, despalme y movimiento de arenas para la construcción de plataformas.

Se registró una remoción total de vegetación en una superficie de avance de 1.3 hectáreas (13 mil metros cuadrados), equivalente al 30.8 por ciento de la superficie autorizada para el cambio de uso de suelo.

Especies de flora detectadas: algodón (Gossypium hirsutum) y biznaga pol tsakam o cabeza de gato (Mammillaria gaumeri).

Especies de fauna detectadas: iguana rayada (Ctenosaura similis), matraca yucateca (Camylorhynchus yucatanicus) y colibrí tijereta (Doricha eliza).

Todas las especies están enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT.

Las especies protegidas se ubicaron en aproximadamente la mitad de la superficie ya desmontada: 0.65 hectáreas (6,500 metros cuadrados).

Se observaron también bromelias, orquídeas, agaves y cactáceas fuera de su sistema y en proceso de marchitamiento.

Especies fuera del expediente ambiental

Según el comunicado, las dos especies de flora silvestre —el algodón y la biznaga cabeza de gato— no fueron reportadas en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto ni incorporadas al Programa de Rescate de Flora. Tampoco se documentó el rescate de las bromelias, orquídeas, agaves y cactáceas hallados fuera de su sistema, pese a que el proyecto contemplaba áreas de conservación previstas para su reubicación.

¿Qué implica el daño detectado?

Profepa señala que la presencia de especies protegidas en la mitad de la superficie ya desmontada representa un daño irreversible directo a la estabilidad del ecosistema y una pérdida de biodiversidad.

A partir de estos hallazgos, la dependencia determinó que existen hechos que constituyen infracciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por incumplir las condicionantes de la autorización de cambio de uso de suelo y por causar daño al ecosistema forestal característico de dunas costeras, con predominancia de matorral y especies de manglar.

Posibles consecuencias legales

El comunicado indica que las omisiones, incumplimientos y el daño a especies protegidas pueden trascender del ámbito administrativo y configurar un delito contra la biodiversidad, previsto y sancionado en el artículo 420, fracción IV, del Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal. Profepa señala que valorará las medidas pertinentes respecto a la omisión de datos sustanciales en la manifestación de impacto ambiental.

Además de la clausura temporal total, la dependencia inició el procedimiento administrativo correspondiente.

CT