Medio Ambiente

¿Por Qué Profepa Suspendió el Proyecto Turístico "Las Dunas"? Esto Detectó en Yucatán

Profepa clausuró temporalmente el proyecto "Las Dunas" en Chuburná Puerto tras hallar especies protegidas y desmonte no reportado

Por Qué Profepa Suspendió el Proyecto Turístico Las Dunas Esto Detectó en YucatánVista aérea del predio donde se ubica el proyecto "Las Dunas", en Chuburná Puerto, Yucatán. Foto: Profepa

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