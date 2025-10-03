¿Qué se Sabe de los Bloqueos en Carreteras de Zacatecas?

Durante la madrugada de este viernes 3 de octubre, reportaron bloqueos carreteros en el estado de Zacatecas. Estos estuvieron presentes en los municipios de Calera, Villanueva, Fresnillo, Río Grande, Cuauhtémoc y Sombrerete, según autoridades.

De acuerdo con Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General del Gobierno de Zacatecas, ante lo acontecido se instruyó a las instituciones correspondientes a activar el Plan Antibloqueos, con el objetivo de “liberar la circulación y reforzar los operativos permanentes en estas zonas para dar con los responsables”.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y ,sobre todo, a circular con precaución, ya que al momento se reporta tráfico vial.

¿Hay personas heridas o fallecidas por los bloqueos en carreteras de Zacatecas?

Hasta ahora, no han reportado personas lesionadas ni fallecidas. Lo que sí han comunicado las autoridades, es que elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado, han incrementado su presencia en los municipios afectados por estos hechos delictivos.

Más inseguridad en Zacatecas

Además de lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública informó que durante un operativo basado en información técnica y llevado a cabo en el municipio de Tabasco, elementos de la Policía Estatal de Zacatecas fueron agredidos por civiles armados.

De acuerdo con Rodrigo Reyes Mugüerza, la situación fue controlada pero las operaciones de seguimiento están en proceso.

