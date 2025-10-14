Campesinos Bloquean y Arrojan Cebollas a la Caseta de Calera en Zacatecas

Durante la mañana del 14 de octubre en Calera, Zacatecas, campesinos salieron a manifestarse por falta de recursos y para demostrar su rechazo a las leyes nacionales del agua.

Los campesinos arrojaron cebollas en plena carretera, alimento que según los afectados, nadie les quiere comprar. Además, advirtieron que la toma se podría expandir a otras zonas del estado. Tal como en Osiris con rumbo a Aguascalientes.

Estamos en contra de las leyes nacionales de agua, por los bajos precios también de los cultivos; no valen nuestras cosechas Manifestante en Zacatecas

¿Qué otras zonas del estado han sido tomadas por campesinos?

Vale la pena mencionar que la Secretaría de Agricultura del municipio de Guadalupe también fue tomada, y se prevé que estas acciones permanezcan durante todo el día.

Asimismo, de acuerdo con manifestantes, la movilización incrementará pues esperan la participación de más campesinos. Por el momento, esto es visible en Calera, Osiris y Guadalupe. Los bloqueos serán intermitentes, por lo que se podría registrar tráfico vial.

Ahorita nos vamos a coordinar con los demás compañeros [...] el mensaje a la ciudadanía es que nos comprenda. El gobierno federal nos ha obligado a estas acciones Manifestante en Zacatecas

