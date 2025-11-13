Localizan Restos Óseos y Ropa en una Comunidad de Guadalupe, Zacatecas

Fueron localizados, de nueva cuenta, restos óseos en la comunidad de Casa Blanca en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.

El martes 11 de noviembre, autoridades de los tres niveles de gobierno en coordinación con colectivos de búsqueda del estado, realizaron una prospección forense en la que recorrieron varios predios apoyados con drones, georradares y herramientas de mano.

¿Dónde localizaron los restos óseos de Casa Blanca?

Esta búsqueda arrojó resultados positivos en el interior de un tiro de mina ubicado en el predio Las Animas de los Cerritos.

En el sitio, localizaron fragmentos óseos principalmente, huesos largos, cortos, un cráneo y partes de las costillas. Hasta el momento, no se ha determinado a cuentas personas corresponden los restos, pero podría tratarse de dos víctimas. En el lugar también se localizaron algunas prendas.

Todo quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, derivado del hallazgo ya se establecieron líneas de investigación para poder identificar los restos localizados.

Yadira Limón / N+

