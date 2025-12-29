Localizan con Vida a Mujer Zacatecana Privada de la Libertad en Guanajuato

Una mujer originaria de Zacatecas fue liberada con vida en el estado de Guanajuato, luego de permanecer privada de la libertad durante varios días en la ciudad de León.

Noticia relacionada: Fuerte Incendio en Deshuesadero Provoca Movilización en Guadalupe, Zacatecas

El caso trascendió durante este fin de semana; ocurrió sin que la familia de la afectada realizara pago alguno, pese a que recibió llamadas de extorsión tras perder contacto con ella.

Muy agradecido con ustedes por habernos hecho este día tan especial, gracias. Y ese milagro tan grande. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Familiares de la víctima

¿Cómo fue que privaron de la libertad a la mujer?

De acuerdo con lo informado, la mujer había viajado el 19 de diciembre a León para reunirse con un conocido, quien presuntamente participó en la privación ilegal de la libertad.

Un día después, sus familiares comenzaron a recibir exigencias económicas, lo que los llevó a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades. A partir de ese momento, se activaron labores de búsqueda e investigación que permitieron ubicar un inmueble en una colonia de la zona urbana de León, donde la víctima permanecía cautiva.

En el operativo fueron detenidos José Fernando ‘N’ y Octavio Raúl ‘N’, señalados como responsables del secuestro, quienes posteriormente fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión preventiva.

Yadira Limón / N+

Historias recomendadas: