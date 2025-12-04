Carreteras Bloqueadas Hoy en Zacatecas: Estos son los Tramos que Continúan Cerrados

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del gobierno de Zacatecas informó este 4 de diciembre que la circulación ya se encuentra liberada en la mayoría de las carreteras federales afectadas por los bloqueos de productores agrícolas; sin embargo, dos tramos permanecen cerrados.

De acuerdo con la actualización vial emitida este 4 de diciembre, las siguientes rutas están libres:

Casetas Calera y Osiris

UNIRSE Trancoso

Ruta 49 Juan Aldama–Fresnillo

Ruta 54 Guadalajara–Zacatecas (Villanueva)

Mientras que los cierres continúan en:

Ruta 54 Zacatecas–Saltillo (a la altura de Morelos y Villa de Cos)

Ruta 54 Guadalajara–Zacatecas (tramo Jalpa)

La autoridad pidió a la población mantenerse informada y extremar precauciones durante sus traslados.

Acuerdo parcial y posterior ruptura del diálogo

El panorama contrasta con lo ocurrido el 3 de diciembre, cuando los productores mantuvieron una jornada marcada por altibajos. Por la mañana, representantes del movimiento informaron que se registraban “avances muy favorables” en las negociaciones sostenidas en la Ciudad de México.

Estamos viendo la posibilidad de ya retirarnos de los bloqueos Karina López Puentes, representante del Grupo de Productores

No obstante, hacia el mediodía el ánimo cambió. Los manifestantes afirmaron que la Ley del Agua avanzó en fast track y sin las modificaciones previamente discutidas, lo que detonó el cierre total de múltiples puntos carreteros, entre ellos Calera, Villanueva, Osiris, Las Arsinas, Morelos y Estación San José, permitiéndose el paso únicamente a vehículos de emergencia.

Está bloqueado todo. La salida a Durango, salida a Jalisco, salida a Aguascalientes, salida a Saltillo, salida a San Luis Potosí Integrante del grupo de productores

Los agricultores señalaron que la decisión de radicalizar las acciones se debió a la incertidumbre sobre los alcances de la iniciativa de Ley del Agua.

No hay certeza de cómo entró el documento al pleno y lo subieron en fast track… hay incertidumbre de poder perder lo que es de nosotros Uno de los manifestantes

