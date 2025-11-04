Reportan Columna de Humo en Cereso de Aguascalientes; Autoridades Investigan

Se reporta una columna de humo presuntamente al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Aguascalientes.

Como medida preventiva, el personal administrativo fue desalojado. De acuerdo con la información preliminar, no se reportan personas lesionadas ni daños de consideración.

Las autoridades mantienen un operativo en la zona y realizan las investigaciones correspondientes para establecer cómo se originó el incidente.

Información en proceso...



