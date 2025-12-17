Inicio Aguascalientes Muere Policía Vial en Aguascalientes Tras Impactar Su Moto Contra una Pipa

César iba presuntamente hacia su hogar, cuando sufrió un terrible accidente que hizo muriera al instante

Muere policía vial de 27 años en Aguascalientes

El impacto fue tan fuerte que el elemento perdió la vida al instante. Foto: N+

En Aguascalientes, falleció un motociclista de la Policía Vial tras impactarse contra una pipa. El elemento fue identificado como César Israel, de 27 años.

De acuerdo con autoridades, el accidente tuvo lugar sobre la avenida Aguascalientes Sur, donde circulaba César después de terminar su turno laboral. Se dirigía presuntamente a su domicilio.

¿Cómo ocurrió el accidente donde falleció un policía vial en Aguascalientes?

Fue a la altura de Jardines, cuando no se percató que una pipa estaba estacionada al realizar labores de riego, por lo que se impactó en la parte trasera y perdió la vida al instante.

Al lugar, arribaron paramédicos y elementos de la Fiscalía General del Estado, que se encargaron de levantar los indicios y trasladar el cuerpo de César Israel al Servicio Médico Forense.

