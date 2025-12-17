Muere Policía Vial en Aguascalientes Tras Impactar Su Moto Contra una Pipa

En Aguascalientes, falleció un motociclista de la Policía Vial tras impactarse contra una pipa. El elemento fue identificado como César Israel, de 27 años.

De acuerdo con autoridades, el accidente tuvo lugar sobre la avenida Aguascalientes Sur, donde circulaba César después de terminar su turno laboral. Se dirigía presuntamente a su domicilio.

¿Cómo ocurrió el accidente donde falleció un policía vial en Aguascalientes?

Fue a la altura de Jardines, cuando no se percató que una pipa estaba estacionada al realizar labores de riego, por lo que se impactó en la parte trasera y perdió la vida al instante.

Al lugar, arribaron paramédicos y elementos de la Fiscalía General del Estado, que se encargaron de levantar los indicios y trasladar el cuerpo de César Israel al Servicio Médico Forense.

Andrea Esparza / N+

