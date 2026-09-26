Accidentes

Incendio Forestal Consume 80 Hectáreas en San Antonio en Ensenada

Bomberos de Ensenada combaten el siniestro que registra apenas un 30 por ciento de control

Columna de Humo Provocada por el Incendio Forestal en el Área Rural de EnsenadaColumna de Humo Provocada por el Incendio Forestal en el Área Rural de Ensenada | Foto: Bomberos de Ensenada

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