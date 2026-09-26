Incendio Forestal Consume 80 Hectáreas en San Antonio en Ensenada

Elementos de la Dirección de Bomberos, brigadistas rurales y personal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) combaten un incendio forestal que ha consumido decenas de hectáreas de vegetación en las inmediaciones de la comunidad indígena de San Antonio Necua, en el valle de Ensenada.

De acuerdo con los reportes preliminares emitidos por las autoridades, el fuego ha dejado un saldo aproximado de 80 hectáreas afectadas. Hasta el momento, se registra un 30% de control y un 20% de liquidación del siniestro.

El operativo tiene despliegue de 9 elementos de Bomberos de Ensenada, 3 bomberos voluntarios de El Porvenir, 6 combatientes de CONAFOR y 8 integrantes de la brigada rural Carmen Serdán, quienes se encuentran trabajando con tres unidades ligeras y una máquina extintora, utilizadas para apoyar las labores de combate y contención del fuego.

Las corporaciones participantes informaron que mantendrán las labores operativas de manera ininterrumpida hasta lograr el sofocamiento total del incendio. Asimismo, la Dirección de Bomberos reiteró el llamado a la ciudadanía para no encender fogatas ni realizar actividades que puedan detonar emergencias de este tipo, recordando la importancia de reportar cualquier conato al 911.

JMR