Libramiento Entre Otay I y Otay II Inicia Operaciones para Camiones en Tijuana, BC

El libramiento que conecta las garitas de Otay I y Otay II comenzó a operar este lunes en Tijuana, como parte de las acciones para agilizar el traslado de mercancías y reducir la congestión vehicular en la ciudad.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó que, a partir del 19 de octubre, se permitirá la circulación de camiones vacíos por esta ruta, mientras que las unidades con carga podrán utilizarla desde el próximo 30 de octubre.

La apertura escalonada permitirá incorporar progresivamente el transporte de mercancías a este corredor, que busca facilitar los desplazamientos entre ambos cruces fronterizos y contribuir a mejorar la movilidad en la zona.

Información Carolina Vázquez

APG