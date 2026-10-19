Sociedad

Libramiento Entre Otay I y Otay II Inicia Operaciones para Camiones en Tijuana, BC

La ruta permitirá el paso de unidades vacías desde el 19 de octubre y de camiones con mercancía a partir del día 30

Libramiento Entre Otay I y Otay II Inicia Operaciones para Camiones en TijuanaLibramiento Entre Otay I y Otay II Inicia Operaciones para Camiones en Tijuana | Foto: N+

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