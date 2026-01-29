Siguen Internadas en Irapuato Dos Víctimas del Ataque en un Campo de Futbol de Salamanca

El pasado miércoles 28 de enero, autoridades sanitarias informaron que todavía quedan dos víctimas del ataque en Loma de Flores en Salamanca, internadas en el Hospital General de Irapuato, Guanajuato.

La tarde del domingo 25 de enero se registró un ataque armado en contra de 23 personas resultando 11 fallecidas y 12 lesionadas las cuales fueron trasladadas a distintos hospitales.

Cuatro víctimas fueron dadas de alta en Irapuato tras masacre

Seis de los 12 lesionados fueron llevados al Hospital General de Irapuato, de los cuales dos fueron dados de alta el pasado martes 27 de enero y otras dos el miércoles 28 de enero, quedando solamente dos heridos hospitalizados en ese lugar.

Los dos hombres que siguen internados se encuentran estables de salud y fuera de peligro.

