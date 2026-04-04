Localizan un Cuerpo Envuelto en Lonas en Hacienda del Nogal de Ciudad Juárez

El hallazgo de una persona sin vida generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad en el cruce de las calles Luis L. León y Antiguo Camino a Cenecu, en la colonia Hacienda del Nogal, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un bulto sospechoso abandonado en la vía pública. Al arribar al lugar, elementos policiacos confirmaron que se trataba de un cuerpo humano.

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La víctima, de aproximadamente 1.70 metros de estatura, se encontraba envuelta en lonas de color azul y sujetada con una cuerda amarilla, lo que llevó a los agentes a acordonar la zona para iniciar con las diligencias correspondientes.

Víctima permanece sin identificar

Hasta el momento, la persona localizada no ha sido identificada y permanece en calidad de desconocida, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes continúen con las investigaciones para esclarecer el caso.

Peritos de la Fiscalía realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo, con el objetivo de recabar indicios que permitan determinar la causa de muerte y dar con los responsables.

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En torno a estos hechos, no se ha informado sobre personas detenidas, mientras que la zona fue resguardada durante el desarrollo de las labores periciales.

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