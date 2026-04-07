¿Cuándo Es la Lluvia de Estrellas Líridas? Este Día de Abril 2026 Habrá Espectáculo de Meteoros

Atención, amante de la astronomía, en abril de 2026 no debes apartar la mirada del cielo nocturno y así dejarte sorprender por la lluvia de estrellas Líridas. Para que no te pierdas este espectáculo, en N+ te decimos qué día del mes podrás ver meteoros en México.

Sin duda se ha tratado de un mes muy activo para la astronomía, que inició con el despegue de la Misión Artemis II hacia la órbita lunar, seguido de la Luna Rosa de abril, así que para que no te pierdas ninguno de los eventos calendarizados, en una nota previa te compartimos la agenda de eventos previstos para abril de 2026.

Video: ¿Qué Sigue para la Misión Artemis II?

¿Cuándo es la lluvia de estrellas Líridas y qué se verá en el cielo?

El sitio Starwalk indica que las Líridas de abril son una de las lluvias de estrellas más antiguas registradas, toda vez que se observan desde hace alrededor de 2,700 años. Y aunque suelen producir unos 18 meteoros por hora, hay ocasiones en los que llegan a registrar más de 90.

El Instituto Geográfico Nacional de España advierte que los meteoros Líridas serán visibles desde el hemisferio norte entre el 16 y 25 de abril.

Mientras que en México podrías observarlos entre el 15 y 30 de abril, aunque alcanzarán su punto máximo el día 22 del mes.

¿Qué son los Meteoros Líridas?

Los meteoros o estrellas Líridas son fragmentos del cometa C/1861 G1 (Thatcher), un cometa de largo periodo que orbita alrededor del Sol una vez cada 415 años. Así, por estas fechas, la Tierra atraviesa un anillo poblado con fragmentos desprendidos de ese cometa, y cuando éstos entran en contacto con la atmósfera terrestre se calcina por la fricción del aire, creando el resplandor luminoso que se conoce como estrella fugaz o meteoro.

De hecho, según el Instituto Geográfico Nacional de España, los registros más antiguos de estas estrellas se conservan en el libro chino Zuo Zhuan y datan del año 687 a.C.

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¿Cómo ver los Meteoros Líridas desde México en abril 2026?

Si no te quieres perder de este espectáculo cósmico, hay una serie de recomendaciones generales que puedes seguir para poder disfrutar de este evento.

Busca un lugar con poca contaminación lumínica que favorezca la observación del cielo nocturno

Prefiere lugares despejados donde no hay obstáculos visuales como edificios, árboles o montañas

Dirige tu mirada hacia las zonas más oscuras del cielo, en dirección opuesta a la Luna

Puedes intentar observar esta lluvia de estrellas en las últimas horas de la noche y antes del amanecer, cuando el radiante esté más alto en el cielo

Video: Momento Histórico de Artemis II: Rompe Récord de Distancia en Día 7 de Misión

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