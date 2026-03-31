Lanzamiento Artemis II En Vivo: ¿Cómo Seguir en Línea Despegue de Misión de la NASA a la Luna?

Ya inició la cuenta regresiva para el lanzamiento de la Misión Artemis II de la NASA que tiene por objetivo explorar la Luna. Por lo que en N+ te adelantamos cómo puedes seguir en vivo el despegue tripulado del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave Orion, la transmisión estará en línea completamente gratis.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) la Misión Artemis II tiene por objetivo llegar y navegar la órbita lunar, tras partir del Centro Espacial Kennedy el próximo miércoles 1 de abril de 2026.

Si bien en una nota ya te explicamos quiénes son los astronautas qué viajarán a bordo de la nave espacial Orion, también te explicamos cómo podías lograr que tu nombre navegara el espacio a bordo de esta misión lunar.

Se trata de un viaje de aproximadamente 10 días que busca ser el mayor acercamiento que haya tenido un ser humano al satélite natural de la Tierra en más de medio siglo.

¿Cómo seguir en vivo el lanzamiento de la Misión Artemis II de la NASA?

La NASA desea compartir con todo el mundo la trayectoria de la Misión Artemis II, y por ello ha habilitado una transmisión en vivo del despegue que se puede seguir gratis y en línea desde su canal de Youtube.

Así, para poder seguir en vivo el lanzamiento de Artemis II debes seguir los siguientes pasos

Entrar a la cuenta de YouTube de la NASA Ubicar el apartado "En Directo" Seleccionar el video con la leyenda "La tripulación de Artemis II de la NASA despega hacia la Luna (Transmisión oficial)"

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio compartió que esta misión se basa en el éxito de la Misión no Tripulada Artemis 1 que se realizó en 2022.

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¿Cuándo y a qué hora será el lanzamiento de Artemis 2? Horario México

Si no quieres perder detalle de la Misión Artemis II de la NASA, debes saber que se tiene previsto que despegue el próximo 1 de abril de 2026 a las 16:45 horas (tiempo del centro de México). La transmisión por NASA+ iniciará a las 14:45 horas.

De acuerdo con la agenda propuesta por la NASA para el 1 de abril, el evento se desarrollará de la siguiente manera, (Hora Este de Estados Unidos):

7:45 horas | Inicia la transmisión en vivo de las operaciones de repostaje del cohete SLS de la NASA para la Misión Artemis 2, que estará disponible en Youtube.

12:50 horas | Cobertura del lanzamiento de Artemis II, que también podrá observarse en Amazon Prime, Youtube y NASA+

16:24 horas | La tripulación de Artemis II de la NASA despega hacia la Luna

¿Cómo será la Misión Artemis 2 y cuánto durará?

Debes saber que Artemis II tendrá una duración aproximada de 10 días, tras despegar el miércoles 1 de abril de 2026.

El encendido de motores para la maniobra de inyección translunar enviará a los astronautas en un viaje de ida de cuatro días alrededor del lado lejano de la Luna. El recorrido de la nave Orion tendrá un patrón en forma de ocho, que se extenderá por más de 370 mil kilómetros de distancia de la Tierra.

La NASA también dio a conocer que varias cargas útiles volarán a bordo de Artemis II con el objetivo de ampliar los conocimientos que se tienen sobre la radiación espacial, la salud y el comportamiento de los humanos que viajan a bordo.

Se prevé que a su regreso a la Tierra, Orion hará una reentrada a la Tierra a toda velocidad para acuatizar en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego. Ahí, un equipo de recuperación de la NASA y el Departamento de Defensa rescatará la tripulación y recuperará la nave espacial.

Video: NASA Lanzará la Misión Artemis II hacia la Luna el Próximo 1 de Abril

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