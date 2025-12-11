¿Cuándo y a Qué Hora es la Lluvia de Estrellas Gemínidas de Diciembre 2025? Estos Días Se Verá

Diciembre ofrece un cierre de año espectacular para los observadores del cielo en México gracias a la lluvia de meteoros Gemínidas o como se le dice comunmente, estrellas, que sin duda es uno de los fenómenos astronómicos más activos del año.

Este espectáculo ocurre entre el 13 y el 14 de diciembre. Las Gemínidas se consideran una de las lluvias de estrellas más coloridas.

Si quieres saber más de ellas y el mejor momento para ver la lluvia de estrellas de diciembre en México, aquí te contamos.

¿Qué es una lluvia de meteoros o estrellas Gemínidas?

Las lluvias de meteoros suceden cuando la Tierra atraviesa una corriente de escombros cósmicos. Los objetos pequeños se queman al entrar en la atmósfera terrestre, lo que produce los destellos de luz.

Los restos que forman las Gemínidas se desprenden del asteroide (3200) Phaethon. Las Gemínidas son la única lluvia importante que tiene su origen en un asteroide. La mayoría de las otras lluvias de meteoros provienen de cometas. Los meteoros Gemínidas se caracterizan por sus trayectorias lentas y sus colores intensos. Los colores varían del blanco al verde.

¿Cuándo es el mejor momento para ver las Gemínidas en México?

La noche del 13 al 14 de diciembre marca el punto máximo de actividad. Bajo condiciones ideales, se pueden observar hasta varios meteoros por hora que vienen desde el espacio.

Las condiciones de observación en México son excelentes. La Luna estará en fase menguante, lo que reduce la interferencia de luz. Por este motivo, la luminosidad de la Luna no molesta con su brillo y permite ver mejor los meteoros.

El radiante de la lluvia, la zona de donde parecen nacer los destellos, se localiza en la constelación de Géminis. La constelación de Géminis aparece en el cielo desde el anochecer. El mejor momento para la observación sucede cuando el radiante alcanza su punto más alto. Esto ocurre alrededor de las 2:00 de la madrugada, hora del centro de México.

Diciembre trae las noches más largas y nítidas de la temporada de invierno. Se necesita buscar lugares alejados de las luces artificiales de la ciudad. A decir de expertos, se recomienda observar hacia todo el cielo. Para observar mejor, se permite que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos. Según los astrónomos, la constelación de Géminis dominará el firmamento.

Así que ya lo sabes, la alta intensidad de las Gemínidas y los cielos oscuros ofrecen una oportunidad importante para la observación de este espectáculo natural, uno de los últimos de este 2025.

