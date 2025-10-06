Lluvia de Estrellas Dracónidas 2025: ¿A Qué Hora Ver Ráfaga de Meteoros? Se Repetirá Hasta 2078

La lluvia de dracónidas 2025 es uno de los eventos más esperados debido a la rareza con la que se observa esta ráfaga de meteoros, también llamados Giacobínidas. Por ello, en N+ te decimos a qué hora ver este espectáculo, que no se volverá a ver igual hasta 2078.

Pero antes, te recordamos que este evento se suma a una cargada agenda astronómica para octubre 2025. Entre los momentos más esperados está la superluna y el cometa Interestelar 3I/ATLAS.

Video: Llega la Lluvia de Estrellas Perseidas, la Más Esperada por los Aficionados a la Astronomía

¿Qué son dracónidas?

De acuerdo con Instituto de Astronomía de España, las dracónidas suelen ser una lluvia de meteoros modesta, generando unos 20 meteoros por hora, con una velocidad de 20 kilómetros por segundo, aunque durante los años 1933 y 1946 fueron visibles unas impresionantes exhibiciones, con una tasa de miles de meteoros por hora. También en octubre de 2011, a pesar de que la Luna dificultaba la observación, fueron contabilizados más de 600 meteoros por hora.

Este año, las previsiones apuntan a una ráfaga de 150-400 meteoros por hora el 8 de octubre 2025, que es el día que se prevé mayor visibilidad, aunque la lluvia está activa del 6 al 10 de octubre.

Debido a la intensidad de la corriente que cruzará la Tierra, no se espera una actividad similar hasta 2078, pues tras un encuentro cercano con Júpiter en 2029, la órbita de Giacobini-Zinner se alejará de la trayectoria terrestre, señala el sitio especializado Star Walk.

Nota relacionada: De las Lunas, la de Octubre Es la Más Hermosa: NASA Explica Esplendor de Primera Superluna 2025

¿A qué hora ver la lluvia de dracónidas 2025?

A pesar de que del 6 al 10 de octubre se prevé la lluvia de estrellas, la noche del miércoles 8 de octubre 2025 al jueves 9 será la fecha para ver este espectáculo. ¿La hora de la especial cita? Alrededor de la 1:00 a.m.

El pico se espera a las 19:00 UTC; no obstante, debes tomar en cuenta que la Luna estará prácticamente llena, por lo que la visibilidad será muy mala.

Es recomendable observar desde un lugar que tenga pocos obstáculos para la vista (como edificios, árboles o montañas) y, aunque se pueden ver en cualquier parte del cielo, es mejor dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras, en la dirección opuesta a la posición de la Luna.

Este es un fenómeno de paciencia, por lo que te recomendamos recostarte y esperar con la mirada fija en el cielo.

Video: Capturan el Cielo Lleno de Estrellas Sobre Baja California

Historias recomendadas:

UNAM Despedirá a Julieta Fierro con un Homenaje en la Noche de las Estrellas 2025

Trayectoria Huracán Priscilla En Vivo Hoy: Avance de Ciclón Cerca de México; Estados en Alerta



DMZ