Lluvia de Estrellas Hoy 2 de Diciembre 2025: ¿A Qué Hora es el Punto Máximo en México?

El cielo nocturno de diciembre tiene preparada una extensa agenda de eventos astronómicos para consentir a los amantes del cosmos. Y para que no te pierdas el espectáculo de hoy, te compartimos a qué hora es el punto máximo de la lluvia de estrellas Fenícidas.

Dada su cercanía con el Solsticio de Invierno, que marca el cambio de estación, las noches este mes se vuelven más largas y presentan la oportunidad perfecta para disfrutar del brillo de planetas, lluvias de estrellas Fenícidas y la Superluna que ocurrirá próximamente.

De hecho, ésta coincidirá con la Luna Llena de diciembre, también conocida como Luna Fría, satélite que se muestra más grande y brillante que en otras fases del Calendario Lunar.

Video: Luna del Cazador o de Castor: ¿Por Qué Recibe este Nombre?

¿A qué hora es el punto máximo de la Lluvia de Estrellas Fenícidas Hoy?

Para que te dejes conquistar por esta lluvia de estrellas, no te olvides de buscar un sitio donde la contaminación lumínica no interfiera y alzar la mirada al cielo.

Si bien la lluvia de meteoros Fenícidas se ha registrado desde el pasado 28 de noviembre y tendrá lugar hasta el próximo 9 de diciembre, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) del Gobierno de México detalla que el pico máximo se alcanzará este martes 2 de diciembre de 2025 entre las 20:00 y 23:00 horas.

El INAOE agregó que la tasa de observables es variable entre 0 y 100 meteoros por hora y su radiante se encuentra en la constelación Fénix.

Para poder disfrutar del mejor momento de esta lluvia de meteoros, hay que dirigir la mirada hacia la parte sur de la esfera celeste durante la primera parte de la noche de este martes. Si bien se observarán con mayor calidad en el hemisferio Sur, en México se podrán ver meteoros aislados.

¿Qué causa la Lluvia de Estrellas Fenícidas?

El sitio especializado Star Walk detalla que la lluvia de meteoros Fenícidas se produce cuando La Tierra atraviesa una corriente de fragmentos dejados por el cometa 289P/Blanpain.

Éste fue descubierto en 1819, sin embargo se perdió y se le asignó el nombre D/1819 W1, “D” por “Desaparecido”. Fue hasta 2003 cuando los astrónomos advirtieron un objeto cercano a la Tierra, al que catalogaron asteroide 2003 WY25, que de hecho seguía una órbita muy similar al cometa perdido.

En 2005, las observaciones revelaron una tenue coma, lo que sugirió que no se trataba de un asteroide sino de un cometa, hipótesis que se confirmó hasta 2013, cuando el sondeo PAN-STARRS observó que el objeto experimentó un estallido, momento en el que recibió el nombre de 289P/Blanpain.

¿Ya sabes cuándo será el pico máximo de la lluvia de estrellas Fenícidas? Te decimos. Foto: Pexels.

¿Cuándo es la próxima lluvia de estrellas?

De acuerdo con Star Walk, la próxima lluvia de estrellas será de Gemínidas. Si bien estarán activas del 4 al 17 de este mes, el punto máximo lo alcanzarán entre el 13 y 14 de diciembre de 2025. Su radiante se ubica en la constelación Géminis y serán visibles desde cualquier lugar.

La lluvia de meteoros Gemínidas se asocia al asteroide 3200 Phaethon, y es una de las corrientes más prolíficas del año. Si la noche está lo suficientemente oscura, se pueden observar hasta 50 meteoros por hora, mientras que en la noche pico el rango se incrementa hasta 150 por hora.

Éstos son visibles en el Hemisferio Norte, aunque también se alcanzarán a ver en algunas latitudes del Sur.

Video: Noche de las Estrellas se Realiza en Islas de Ciudad Universitaria

