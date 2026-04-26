¿A Qué Hora Anuncian si Acabó la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula en CDMX-Edomex?

La ola de calor y la contaminación no dan tregua a los habitantes del Valle de México. Desde el pasado sábado la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 debido a los altos niveles de ozono, por lo que en N+ te aclaramos a qué hora anuncian si ya acabó la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula en Ciudad de México y el Estado de México.

Toma en cuenta que la advertencia sobre la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por ozono tiene por objetivo disminuir la exposición de la población al aire contaminado. Por lo que se ponen en marcha programas como el Doble Hoy No Circula, que busca reducir las emisiones a la atmósfera.

De hecho, en una nota previa ya te compartimos cómo aplicará el Doble Hoy Circula para este lunes 27 de abril, además de explicarte si existe relación entre la Ola de Calor y la Fase 1 de la CAMe. Hasta las 15:00 horas de hoy 26 de abril 2026, continúa activa la Contingencia Ambiental toda vez que la calidad del aire se mantiene "mala".

Video: Contingencia Ambiental Fase Uno Mantiene Restricciones Vehiculares en Valle de México

¿A qué hora anuncian si ya acabó la Contingencia Ambiental Hoy?

Como te adelantamos, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de anunciar si la Fase 1 de la Contingencia Ambiental se levanta o se mantiene, basándose en los niveles de contaminantes en la atmósfera.

Así, la CAMe emite tres reportes durante el día en los que actualiza a la población sobre la calidad del aire en el Valle de México. Estos salen a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas.

SE MANTIENE LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información: https://t.co/xnR2xAl6s9 pic.twitter.com/YDQ7z9yzXE — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 26, 2026

De modo qué será en el reporte de las 20:00 horas de este domingo, cuando anuncie si suspende o continúa la Fase 1.

Así, en el reporte de las 15:00 horas de este domingo se dio a conocer que se alcanzó una concentración de 118 ppb, en la estación de la Facultad de Estudios Superior Acatlán (FAC), dado que persiste la influencia del sistema de circulación anticiclónicas sobre el centro del país.

¿Por qué se activó la Contingencia Ambiental?

El pasado sábado, el Sistema de Monitoreo Atmosférico indicó que un sistema de circulación anticiclónica mantiene su influencia en el centro del país desde hace 4 días, incrementando su intensidad el sábado 25 de abril, lo que provocó alta estabilidad atmosférica.

A esto se sumó la intensa radiación social, que limita la ventilación atmosférica, provocando la acumulación de precursores de ozono. Aunado a la ola de calor que provoca rápida formación y acumulación de este contaminante. Condiciones que generan un escenario propicio para la activación de la Contingencia Ambiental.

Video: Tijuana Registra 11 Alertas por Mala Calidad del Aire en 2026

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