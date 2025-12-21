CDMX Crea el Premio Alicia Matías, Inspirado en Abuelita que Salvó a su Nieta en La Concordia

La Ciudad de México contará con un nuevo reconocimiento destinado a exaltar la valentía y el compromiso social de sus habitantes. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó la creación del Premio Alicia Matías, un galardón que distinguirá acciones extraordinarias realizadas por personas comunes en situaciones de riesgo o adversidad.

El premio lleva el nombre de Alicia Matías como homenaje a la conducta de esta mujer durante un accidente ocurrido en Iztapalapa, donde ante una explosión, priorizó la protección de su nieta por encima de su propia seguridad. Este gesto se convirtió en un símbolo de solidaridad y humanidad, y motivó a las autoridades a institucionalizar un reconocimiento de este tipo.

Fortalecer valores

Durante el anuncio, Brugada subrayó que el objetivo del premio es visibilizar el coraje ciudadano y fortalecer los valores comunitarios, además de reiterar el respaldo del gobierno a quienes resultaron afectados por el incidente y a sus familias, quienes continúan en procesos de recuperación.

La mandataria capitalina señaló que este galardón no solo recordará una historia que conmovió a la ciudad, sino que también buscará inspirar a la sociedad a actuar con empatía y responsabilidad colectiva en momentos críticos.

¿Quién es Alicia Matías?

Alicia Matías Teodoro fue una mujer mexicana reconocida como la “abuelita heroína” tras protagonizar un acto de valentía y amor extremo durante la tragedia de la explosión de una pipa de gas LP que ocurrió el 10 de septiembre de 2025 bajo el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

En ese incidente, Alicia cubrió con su propio cuerpo a su nieta de dos años, Jazlyn Azuleth, para protegerla de las llamas mientras la tragedia se desarrollaba. Su acción salvó la vida de la niña, aunque ella sufrió quemaduras graves en gran parte de su cuerpo y, tras ser hospitalizada, murió días después debido a la gravedad de sus lesiones.

La imagen de Alicia saliendo de la zona del siniestro con su nieta en brazos se viralizó rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, convirtiéndose en un símbolo del amor familiar, el valor y la entrega desinteresada.

