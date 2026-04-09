Accidente en Lomas de Chapultepec Hoy: Falla en Manguera con Gas Refrigerante Deja un Herido

Una persona resultó lesionada hoy, 9 de abril de 2026, luego de un accidente por una falla en una manguera que suministraba gas refrigerante en un establecimiento de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX).

El Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino detalló en redes sociales que los hechos ocurrieron en la colonia Lomas de Chapultepec, 1ra Sección.

Según el director de la institución, Juan Manuel Pérez Cova, la persona lesionada ya fue atenida por los servicios de emergencia.

“Atendimos una emergencia suscitada por una falla en una manguera que suministraba gas refrigerante en un establecimiento ubicado en la Colonia Lomas de Chapultepec 1ra Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo; derivado del incidente se reporta una persona lesionada que ya es atendida por servicios médicos”, dio a conocer.

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Deflagración en la zona

Alrededor de las 12:16 horas, los Bomberos de la CDMX dieron a conocer que recibieron el reporte de una deflagración en la citada colonia.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, una deflagración es una combustión rápida con llama, que se propaga a una velocidad inferior a la del sonido.

Generalmente es causada por la ignición de gases o polvos combustibles acumulados.

“Recibimos reporte de Deflagración en la colonia Lomas de Chapultepec Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada”, señaló el cuerpo de Bomberos y más tarde se dio a conocer el saldo del percance.

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Con información de N+.

spb