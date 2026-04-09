Bomberos Evacúan Edificio en el Centro CDMX: ¿Qué Pasó Hoy en Tacuba y Bolívar?
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Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendieron emergencia en edificio de la calle Bolívar
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La madrugada de hoy, 9 de abril de 2026, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) combatieron un incendio en un edificio del Centro Histórico, lo que ocasionó el desalojo de alrededor de 50 personas.
Los hechos ocurrieron en el inmueble marcado con el número 8, en la calle Bolívar, hasta donde se trasladaron los elementos de emergencia por el reporte de un incendio en una bodega.
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Con información de N+.
spb