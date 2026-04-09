Veladora Habría Provocado Incendio en Edificio Santa Clara, en Centro Histórico de la CDMX

Un incendio provocado presuntamente por una veladora dentro del edificio Santa Clara, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, movilizó a cuadrillas de emergencia y al Heroico Cuerpo de Bomberos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:00 horas de este jueves, en el número 8 de la calle Bolívar, entre 5 de Mayo y Tacuba, en el corazón de la capital mexicana.

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El fuego comenzó en la bodega del edificio de departamentos y aunque no se ha confirmado el origen del incendio, al parecer fue a causa de una veladora encendida.

El inmueble fue evacuado para evitar afectaciones a unos 50 inquilinos que habitan el edificio y así facilitar las labores de los equipos de emergencia, en especial, de los bomberos.

Confinan el incendio

Tras algunas horas de labores, el incendio fue controlado, sin embargo, se mantuvieron los trabajos de enfriamiento y eliminar cualquier propagación del fuego.

En la bodega se resguardaba basura, pet y cartón, lo que propició el incendio.

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No se reportaron personas heridas, solo daños materiales. La vialidad en la zona fue cerrada para favorecer el trabajo de las cuadrillas de emergencia y la llegada de camiones-bomba.

Al lugar llegaron policías de la Ciudad de México y personal de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc, para mantener la vigilancia en el lugar.

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Con información de Conagua

ICM