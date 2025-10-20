Nueva Amenaza de Bomba en la UNAM: ¿Qué Pasó Hoy en la Preparatoria 7?
Este lunes, se reportó la presencia de un artefacto explosivo en las instalaciones de la Prepa 7
La mañana de hoy, 20 de octubre de 2025, desalojaron las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 7 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debido a un reporte de amenaza de bomba.
Esta nueva amenaza por un artefacto explosivo se suma a una serie de reportes sobre supuestas bombas dentro de planteles de la UNAM, en N+ previamente te compartimos lo que ha pasado en la Máxima Casa de Estudios del país: ¿Otra Amenaza de Bomba en la UNAM? Estudiantes de Prepa 8 Son Desalojados.
Por medio de redes sociales, las y los estudiantes se preguntan si en el turno vespertino tendrán clases o si hay algún comunicado oficial sobre la situación en la prepa.
Nota relacionada: FGR Investiga Amenazas de Bomba en la UNAM, Afirma Sheinbaum.
El mensaje de amenaza indicó que el artefacto fue puesto por un grupo de personas "dispuestas a hacer daño", y que supuestamente escondieron la bomba en puntos estratégicos y advirtieron "nos vamos todos".
En breve más información.
