Ante Escasez de Agua, Usuarios Se Bañan en Gimnasios y Deportivos; Dueños Limitan Uso

Ante la escasez de agua que enfrenta la Ciudad de México, muchos capitalinos han optado por usar las regaderas de los deportivos y gimnasios a los que asisten. La situación ha provocado que los propios establecimientos limiten cada vez más estos servicios.

Daniela, usuaria de un gimnasio ubicado en la avenida México Tacuba, ante la escasez de agua en casa, decidió bañarse diario en el gimnasio al que asiste, al igual que muchos de sus compañeros.

Pues yo no lo había pensado hasta ahora y dije, bueno, si no hay agua en mi casa o la poca que hay en mi casa la voy a cuidar, mejor me vengo al gimnasio y uso la de acá

En muchos centros deportivos y albercas tanto públicas como privadas ya se resiente la actual escasez en el suministro y los administradores deben comprar pipas para regaderas y sanitarios, como lo explico el dueño del gimnasio, Iván Espinoza:

Tanto usuarios como propietarios esperan que el abasto de agua mejore en los próximos meses, para evitar implementar estrategias de consumo más severas. Por lo pronto, la más difundida, por iniciativa propia, es la de la regla de los cinco minutos en la ducha.

Diego Rivera, subdirector del Deportivo 5 de Mayo, en la alcaldía Cuauhtémoc, afirmó que no permiten las duchas, y debido a que se ubican en zonas donde no es posible abastecer con pipas, las regaderas se cierran previo aviso a los usuarios.

De hecho, aquí no permitimos ni que se bañen, nada más quitarse el químico para que puedan salir y ya hacerse el aseo pertinente en casa. Por lo complicado de la zona, aquí no entran pipas, en ese momento se les avisa a los usuarios que no hay agua para los que quieran ocupar la alberca sepan, de antemano, que no tenemos agua en regaderas