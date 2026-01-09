Antes y Después de Edificios Donde fue la Explosión en Paseos de Taxqueña en Coyoacán, CDMX

La mañana de este viernes, 9 de enero de 2026, se registró una explosión en un edificio de departamentos en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX). Te presentamos cómo era el inmueble antes y el después del estallido.

Se informó que la explosión fue originada presuntamente por acumulación de gas en un departamento en el tercer nivel, ubicado en la calle Paseo de los Naranjos y Paseo de los Cipreses. Así era el edificio antes de la emergencia.

Así era el edificio dónde ocurrió la explosión en Coyoacán. Foto: Google Maps

El alaclde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, compartió imágenes de las afectaciones en la zona e informó que los directores de Seguridad Ciudadana, de Jurídico y Gobierno, de Obras, de Servicios Urbanos y de Desarrollo Social ya atienden a los afectados.

Foto: X@giogutierrezag

⚠️ He girado instrucciones para atender, en primera instancia, a las personas que resultaron lesionadas en los hechos ocurridos, al parecer, por una explosión de gas en Paseo de Los Cipreses y Paseo de Los Naranjos, colonia #PaseosDeTaxqueña. Trabajamos en coordinación con… pic.twitter.com/bmvqNFpOmF — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) January 9, 2026

Noticia relacionada: “Voló el Tercer Piso”: Vecinos Narran Cómo se Vivió la Explosión de Hoy 9 de Enero en Coyoacán

El saldo de la explosión

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de CDMX compartió el video del momento de la explosión, que dejó al menos cinco personas lesionadas, dos de ellas fueron trasladadas al Instituto Nacional de Rehabilitación, donde se reportan como graves.

Tras el reporte de una explosión en la Col. Paseos de Taxqueña, @Alcaldia_Coy, el @C5_CDMX realizó el videoreplay de las cámaras en la zona. Mediante este análisis, establecimos el cerco de monitoreo y coordinamos de inmediato con @SGIRPC_CDMX y @SSC_CDMX, que encabezan… pic.twitter.com/1V3Ujy4VaL — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) January 9, 2026

Juan Manuel Pérez Cova, jefe Vulcano Cova, informó que 7 edificios presentaron daño, además, se evacuaron 2,500 personas de 280 departamentos para evitar riesgos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA),Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México, de Protección Civil y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron la amergencia.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

