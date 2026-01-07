¿Aplica Doble Hoy No Circula 8 de Enero 2026 en CDMX y Edomex? Estos Autos Tienen Restricción

Si transitas diariamente por la Ciudad de México y el Estado de México, no te olvides de consultar si hay Contingencia Ambiental y si está activo el Doble Hoy No Circula. Ello, dado que casi está por cumplirse una semana desde que inició enero, y este programa busca reducir las emisiones de contaminación de vehículos hacia la atmósfera, por lo que en N+ te adelantamos cómo funciona este programa el 8 de enero de 2026.

Si bien en las calles el tránsito aún no se concentra debido a que los alumnos de la SEP continúan de vacaciones y algunos trabajadores apenas se están reincorporando a sus actividades, las altas concentraciones de ozono pueden ser las causantes de que se active la Contingencia Ambiental.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), es el organismo encargado de activar la Fase Preventiva o la Fase 1 de Contingencia Ambiental cuando considera que los niveles de contaminación superan los límites establecidos.

De ahí que el pasado 1 de enero, la Ciudad de México y la Zona Conurbada del Valle de México vieron activarse la Fase I de la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

Dado que los engomados y placas de vehículos que dejan de circular son distintos por cada día de la semana. La aplicación de este programa genera duda constante sobre los vehículos que sí circulan y aquellos que exentan esta restricción vehicular.

De acuerdo con el monitoreo de las 15:00 horas, la Ciudad de México y los municipios de Ecatepec, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl del Estado de México reportan mala calidad del aire para este 7 de enero con un riesgo de salud alto, por lo que habrá que estar pendientes de la comunicación de la CAMe hacia las últimas horas de la tarde.

Dado que por el momento no se ha activado ninguna medida extraordinaria, el programa Hoy No Circula opera con normalidad. De modo que los vehículos que dejan de circular este jueves 8 de enero son los que cumplen las siguientes condiciones:

Engomado VERDE, terminación de placa 1 y 2.

Cabe recordar que los vehículos con holograma de verificación 1 y 2 descansan un día entre semana. Mientras que en fin de semana, los holograma 1 sólo descansan dos sábados, y los holograma 2 todos los sábados del mes.

¿Cuál es la Calidad del Aire hoy 7 de Enero de 2026?

Según el Reporte del Índice de Aire y Salud de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, hasta las 15:00 horas de este miércoles múltiples estaciones de monitoreo reportan mala calidad del aire.

A continuación se detalla una lista con la estación de monitoreo, la calidad del aire y el contaminante que reporta:

AJM - Ajusco Medio, Mala: O3, PM2.5

UAX- UAM Xochimilco, Mala: O3

CCA- Centro de Ciencias de la Atmósfera, Mala: O3

PED- Pedregal, Mala: O3, PM2.5

CUA- Cuajimalpa, Mala: O3

BJU- Benito Juárez, Mala: O3, PM10, PM2.5

SAC- Santiago Acahualtepec, Mala: O3, PM2.5

MGH, Miguel Hidalgo, Mala: O3

HGM- Hospital General de México, Mala: O3

MER- Merced, Mala: 03

NEZ- Nezahualcóyotl, Mala: O3

GAM- Gustavo A. MAdero, Mała: 03, PM10, PM2.5

LPR- La Presa, Mala: O3

SAG. San Agustín, Mala: O3

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Recuerda que el Programa Hoy No Circula no sólo está activo en la Ciudad de México, también se implementó en los municipios del Estado de México que se enlistan a continuación.

ZMVM: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Tultitlán y Chalco.

ZMVT: Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio de la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán, Zinacantepec.

ZMST: Almoloya del Río, Texcalyacac, Atizapán, Tianguistenco, Capulhuac, Xalatlaco.

